Путин сделал Японии более чем прозрачный намек

Не сомнений, что причиной этого стал запланированный на осень визит российского президента в эту страну. Япония, к тому же, не относится к списку стран, которые оголтело критикуют Россию. Она достаточно вяло и с большими задержками поддерживала лишь некоторые санкции, которые ей настоятельно рекомендовали принять США. Для Страны восходящего солнца нет никакого особого резона портить отношения с Россией в ситуации, когда в Азиатско-Тихоокеанском регионе явно нарастает напряженность. Пока по большей части словестные конфликты из-за островов – лишь маленькая надводная часть огромного айсберга нарастающих противоречий в регионе. На Олимпиаде в Сочи Япония явно дала понять России, что она готова к налаживанию более тесных взаимоотношений. Потом была Украина.