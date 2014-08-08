Рыбаки из разных стран соберутся на форум в Приморье

«В своё время с Японией у нас не было дипломатических отношений, и единственным «мостиком» между нашими двумя странами была рыбная отрасль. Сегодня она также консолидирует страны. Например, для охраны берингоморского минтая – управлять этим ресурсом необходимо совместно», - рассказал он.