Рыбаки из разных стран соберутся на форум в Приморье

Главной темой IX Международного конгресса рыбаков, который пройдёт в Приморье 4 – 5 сентября, станет роль профессиональных общественных объединений рыбаков в управлении отраслью.
Об этом на пресс-конференции, посвящённой предстоящему конгрессу, сообщил директор департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края Александр Передня.
«Мы долго думали над темой конгресса и, проанализировав ситуацию, решили вынести в главные вопрос о роли общественности. Такой опыт есть как у российских рыбаков, так и у наших иностранных коллег», - рассказал Александр Передня.
По его словам, общественные организации рыбаков будут широко представлены на форуме.
«Своё участие уже подтвердила Всеяпонская ассоциация рыбаков, Норвежская ассоциация, 2 общественные организации из США, ведутся переговоры с ассоциациями из КНР», - отметил директор департамента.
Как рассказал Александр Передня, участниками IX Международного конгресса рыбаков традиционно станут представители рыбного бизнеса, науки, органов власти. Так, Республика Корея будет представлена на уровне заместителя министра рыбного хозяйства, Россия – на уровне руководства Росрыболовства.
Не изменится и география участников конгресса - это представители ряда российских регионов, Китая, Республики Корея, США, Японии, Норвегии, Германии.
Говоря о значимости Международного конгресса рыбаков, Александр Передня отметил, что рыбная отрасль традиционно выступает инструментом большой политики.
«В своё время с Японией у нас не было дипломатических отношений, и единственным «мостиком» между нашими двумя странами была рыбная отрасль. Сегодня она также консолидирует страны. Например, для охраны берингоморского минтая – управлять этим ресурсом необходимо совместно», - рассказал он.
В пресс-конференции также приняли участие президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов и координатор конкурса «Акула пера 2014» Георгий Климов. Конкурс для СМИ в этом году впервые пройдёт в рамках Международного конгресса рыбаков.
Также в рамках конгресса планируется обсудить кадровое обеспечение отрасли и профессиональные стандарты, вопросы глубокой переработки рыбы.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.