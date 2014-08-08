Супертайфун обрушится на Приморье в начале следующей недели

В течение ближайших нескольких суток, до 9 августа, тайфун сохранит свою интенсивность и будет перемещаться на север со скоростью 10-15 км/ч. В субботу он пройдет точку поворота и его траектория сместится на северо-восток. Тайфун принесет дожди и сильные ветры на острова Японского архипелага.