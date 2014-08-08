Трансокеанский лайнер "Diamond Princess" завтра пришвартуется во Владивостоке

Справка. «Diamond Princess» - один из наиболее крупных и современных лайнеров мира, он спущен на воду в 2004 году. Длина теплохода - 290 м, ширина - 36 м. Водоизмещение - 116 000 тонн. Крейсерская скорость – 22 узла (40 километров в час). «Diamond Princess» обладает всеми параметрами современного круизного корабля Premium класса: на его 17-ти палубах, оснащенных 14-ю лифтами, расположены 8 ресторанов, бары, пиццерии, четыре бассейна (в том числе, с искусственной волной и раздвижным куполом), девять больших джакузи, SPA-центр, салон красоты, сауны, фитнесс-центр, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт и мини-поле для гольфа, часовня, библиотека, ночной клуб и дискотека, казино (самое большое среди всех круизных судов мира), два театра, детский игровой клуб, многочисленные бутики и многое другое.