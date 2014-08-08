Уроженка приморского села Воздвиженка полетит в космос в сентябре

Уроженка села Воздвиженка Приморского края Елена Серова станет четвертой российской женщиной-космонавтом уже в сентябре 2014 года.
До запуска очередного транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА 14М» осталось чуть менее двух месяцев – он запланирован на 25 сентября 2014 года. На этом корабле на орбиту отправится первая за 20 лет женщина-космонавт из России.
Почетная миссия возложена на уроженку Приморья – 37-летнюю Елену Серову. Она пробудет на орбитальной станции полгода и займется исследовательской работой. Выход в космос не запланирован.
Позади у Елены 8 лет подготовки и серьезнейших тренировок, на которых дамам поблажек никаких не дают.
«Она готова ко всему, Лена умница, прогресс колоссальный, я рад этому», – подчеркнул инструктор-испытатель, герой России Виктор Рень.
Сейчас Елена на финишной прямой. Вскоре старт, осталось два месяца. Впереди заключительные тренировки и экзамены.
На станцию Серова отправится в составе экипажа из трех человек вместе с американцем Барри Уилмором и россиянином Александром Самокутяевым. Дублером Елены стала 28-летняя Анна Кикина из Новосибирска.
Напомним, Елена Серова станет четвертой в отечественной звездной истории женщиной – космонавтом. 16 июня 1963 года к звездам отправилась первая в истории женщина-космонавт Валентина Терешкова. Позднее, в 1984 году Светлана Савицкая стала первой женщиной-космонавтом, совершившей выход в открытый космос. Выход Савицкой длился 3 часа 35 минут. Следующий женский полет Елены Кондаковой состоялся лишь спустя 10 лет, в 1994 году.
Стоит отметить, что за всю историю пилотируемой космонавтики в космосе побывало более 50 женщин, из них только три – россиянки.
ZRPRESS.RU, Владивосток.