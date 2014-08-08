В Приморье усилен контроль за вырубкой липы

«Мы в прошлом году приняли закон о пчеловодстве, теперь пчеловодов приравняли к фермерам и они могут обращаться в департамент сельского хозяйства за поддержкой. Кроме тоги, жители края уже поднимали вопрос о необходимости запрета вырубки липы. Так как это федеральные полномочия, я буду лично решать это Рослесхозом. Сейчас липы в списке запрещенных для вырубки деревьев нет, но я считаю, что надо хотя бы на пять лет установить такие ограничения», - заявил Владимир Миклушевский.