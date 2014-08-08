В Приморском крае создана сеть сбора молока и его доставки на молокоперерабатывающие предприятия

При этом существует одно условие - производители молока должны поставлять его на заводы в охлажденном виде, а качество молока должно соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Одно из требований техрегламента обязывает производителей молока иметь охлаждающие установки.