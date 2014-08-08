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В Приморском крае создана сеть сбора молока и его доставки на молокоперерабатывающие предприятия

8 августа 2014, 10:36
Она охватывает не только крупные фермы, но и частные подворья

В Спасском районе на ООО «Ханкайская долина» работает пункт приема молока, которое затем транспортируется на молокоперерабатывающий завод в селе Хороль. Кроме того, молоко у производителей Спасского района принимают ООО «Кировское молоко» и ООО «Арсеньевский молочный комбинат».

При этом существует одно условие - производители молока должны поставлять его на заводы в охлажденном виде, а качество молока должно соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Одно из требований техрегламента обязывает производителей молока иметь охлаждающие установки.

«Принимать неохлаждённое молоко молокозаводы не имеют права, поскольку это поставит под угрозу качество всей продукции. Требования технических регламентов отслеживает управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области и государственная ветеринарная инспекция по Приморскому краю», - рассказали в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

Напомним, в ходе «Большого проезда» к главе Приморья Владимиру Миклушевскому обращались фермеры с просьбой улучшить систему сбора молока.

Руководитель региона поручил создать повсеместно удобную инфраструктуру по сбору молока.

«У нас задача повысить количество молока собственного производства. Я уже поручил вице-губернатору Сергею Сидоренко найти варианты сбора молока, иначе процесс пойдет неправильно - зачем развитие животноводства, если нет сбыта», - заявил Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Приморье#Рынки
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