В России запретили Wi-Fi free

Антитеррористический маразм в России явно крепчает. Владивостокцам, привыкшим коротать время на автобусных остановках, пользуясь Интернетом со свободным Wi-Fi, теперь, видимо, придется придумывать какое-то другое развлечение. Как и всем, кто надумал отдохнуть в культурно-развлекательных зонах, сходить в ресторан или кафе, где есть свободный Wi-Fi. А та же городская администрация очень гордилась тем, что свободный интернет все шире распространялся по приморской стотлице. Увы... Впрочем, это касается всех россиян - отныне, чтобы воспользоваться публичным Wi-Fi, нужно будет сообщить паспортные данные. Оператор также запишет уникальный номер устройства, через которое выходили в Сеть