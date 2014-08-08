Во Владивостокской ветклинике животных лечили просроченными лекарствами

В процедурной проверяющие нашли просроченные лекарства, всего 14 наименований. Например, срок годности «Ксидиколь спрея» истек в 2008 году, а ампулы «Эуфиллина» стали негодными четыре года назад. Персонал ветеринарной клиники не только не изъял просрочку из оборота, но и хранил препараты вместе с другими лекарствами. Директор ветцентра пояснила комиссии, что эти лекарственные средства когда-то для своих питомцев приносили хозяева, однако препараты так и не пригодились. Врачи будто бы приняли их на хранение с целью дальнейшей утилизации. Однако, как показала проверка, клиника такую услугу оказывать не должна, у организации нет лицензии на сбор лекарств.