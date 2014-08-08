Железнодорожная компания "Экспресс Приморья" перевезла юбилейного 119-миллионного пассажира

По этому поводу пригородной компанией было организовано чествование юбилейного пассажира. Им стал пенсионер Виктор Завражин, который приобрел билет на железнодорожном вокзале Хабаровска для поездки в пригородном электропоезде № 6837 Хабаровск-Биробиджан-Облучье. Он проживает в Биробиджане и вместе с супругой часто навещает внуков в Хабаровске, поэтому регулярно пользуется услугами компании «Экспресс Приморья».