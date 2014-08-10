Обновленная команда ПСРЗ из Владивостока стала чемпионом России по стритболу

- Выставить молодых игроков за ПСРЗ - это не риск, это спланированная работа. Мы шли к этому восемь лет. И я очень рад, что это сделали не мы, а молодые ребята. Это значит, что будущее есть. Что будет дальше? Будем выигрывать другие чемпионаты.