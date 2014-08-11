17 тысяч человек обвинили Facebook в шпионаже

Напомним, что это не первая атака австрийского студента, который учится на юриста, на Facebook. В 2010 году он потребовал у соцсети предоставить его личные данные и в ответ получил 1200 страниц материалов, включающих личную переписку. После этого в адрес соцсети был направлен иск, после которого Facebook вынужден был удалить некоторые данные пользователей из своих баз.