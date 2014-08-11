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Футбол: "Луч-Энергия" обыграл на выезде "Тюмень" 0:1

11 августа 2014, 09:13
Единственный мяч на 80-й минуте провел Мязин

Единственный мяч на 80-й минуте провел Мязин

10 августа. Тюмень. "Тюмень" (Тюмень) - "Луч-Энергия" (Владивосток) – 0:1 (0:0)

Гол: Мязин (80).

"Тюмень": Соколов, Голяткин, Гузь, Канаев, Данилов (Савин, 64), Шляпкин (Кавтарадзе, 72), Павленко, Кленкин, Мамтов (Зарва, 82), Коробка (Теленков, 32), Кулешов.

"Луч-Энергия": Книга, Семочко, Мирошниченко, Джиоев, Лебедев, Ваганов (Скобликов, 76), Нивалдо (Клопков, 66), Славнов, Бурченко (Аверьянов, 61), Корян (Мязин, 69), Прокофьев.

Предупреждения: Кулешов (83) - Прокофьев (62).

17 августа "Луч-Энергия" будет принимать во Владивостоке "Сибирь".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото ФК "Тюмень".

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