Футбол: "Луч-Энергия" обыграл на выезде "Тюмень" 0:1

Единственный мяч на 80-й минуте провел Мязин
10 августа. Тюмень. "Тюмень" (Тюмень) - "Луч-Энергия" (Владивосток) – 0:1 (0:0)
Гол: Мязин (80).
"Тюмень": Соколов, Голяткин, Гузь, Канаев, Данилов (Савин, 64), Шляпкин (Кавтарадзе, 72), Павленко, Кленкин, Мамтов (Зарва, 82), Коробка (Теленков, 32), Кулешов.
"Луч-Энергия": Книга, Семочко, Мирошниченко, Джиоев, Лебедев, Ваганов (Скобликов, 76), Нивалдо (Клопков, 66), Славнов, Бурченко (Аверьянов, 61), Корян (Мязин, 69), Прокофьев.
Предупреждения: Кулешов (83) - Прокофьев (62).
17 августа "Луч-Энергия" будет принимать во Владивостоке "Сибирь".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
Фото ФК "Тюмень".