ОАО НК "Альянс" переименовано в "ННК-Актив"

В апреле "Группа Альянс" (принадлежит семье БАЖАЕВЫХ) и "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуарда ХУДАЙНАТОВА договорились о создании совместного предприятия стоимостью около $4 млрд. "Группа Альянс" внесет в СП все активы НК "Альянс", расположенные в России, а также сеть АЗС на Украине и в Крыму, которыми группа владеет совместно с Shell, и морской нефтетерминал в Севастополе. Со стороны ННК в СП войдут нефтяные месторождения на Таймыре и группа газодобывающих активов в Саратовской области. Доля "Группы Альянс" в СП составит 60%, ННК - 40%.