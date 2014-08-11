Пока приморский Океанариум годами готовится к открытию, в других странах их уже запрещают

Министерство окружающей среды и лесов Индии приняло решение запретить содержание дельфинов в неволе и использование их в сфере развлечений по всей стране. Напомним, в Приморском океанариуме планируются выступления не только дельфинов афалин, но и белух, гринд, сивучей, моржей, морских котиков… Министерство посоветовало правительствам всех штатов отклонить любые предложения о создании дельфинариев от любых лиц, организаций, государственных учреждений, частных или государственных предприятий, которые включают импорт, захват китообразных, организацию коммерческих развлекательных, частных или государственных выставок, экспозиций или шоу. В сообщении, сделанном Б. С. Боналом (B. S. Bonal), членом секретариата Центрального управления зоопарками Индии, говорится, что китообразные вообще плохо выживают в неволе. «Содержание в неволе может подвергнуть серьезному риску здоровье и жизнь всех видов китообразных, поскольку приводит к изменению их поведения и постоянному пребыванию в сильном стрессе», — признает Бонал. «Принимая во внимание высокий по сравнению с другими животными интеллект и чувствительность китообразных , который признается различными исследователями, дельфинов следует рассматривать как «персон не-людей», наделённых их специфическими правами. Поэтому держать их в плену для развлекательных целей морально неприемлемо», - говорится в сообщении министерства. Зоозащитники из Федерации индийской зоозащиты (Federation of Indian Animal Protection Organization) приветствовали это заявление. FIAPO вела кампанию по запрету дельфинариев в Индии, проводя переговоры с ключевыми министрами и организовывая поддержку инициативы снизу общественными объединениями. Индия стала маяком надежды для международного движения по защите китообразных от плена и эксплуатации.