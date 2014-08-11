Предпринимателей ДФО ждут на "Территории бизнеса – Территории жизни"

"Бизнес-Успех" - это особая премия для предпринимателей, которым мы предоставляем информационный и социальный лифт, а также инструментарий для ускоренного развития. Кроме того, мы помогаем территориям, муниципальным образованиям реализовывать у себя лучшие кейсы, способствующие росту малого и среднего бизнеса. Каждый предприниматель, решивший принять участие в премии "Бизнес-Успех", получит уникальный личный и предпринимательский опыт" - говорит президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр БРЕНЧАЛОВ.