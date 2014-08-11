Рыбаки Дальнего Востока уже ловят первые прибыли от санкций

А компания «Русское море» опровергла информацию о том, что отпускная цена на лосось у них будет увеличена вдвое в результате запрета на импорт рыбы. Ранее об увеличении цены со ссылкой на «Русскую рыбную компанию», которая является частью «Русского моря», сообщало FlashNord. Правда, как пояснили в «Русском море», цены на лосось все равно вырастут. На сколько вырастет цена, пока не уточняется.