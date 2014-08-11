Рыбаки Дальнего Востока уже ловят первые прибыли от санкций

Коммерческий директор одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатского края «Океанрыбфлот» Денис РОЗЕНБЕРГ рассказал «Русской службе новостей», что после введения санкций вырос спрос на филе сельди. По его словам, после запрета на ввоз норвежской рыбы оптовые покупатели стали менее требовательны к качеству продукции.
«Вырос спрос на филе сельди. Если раньше люди звонили и спрашивала – дайте посмотреть образцы, то сейчас они просто звонят и просят любой объём. Заявок поступило почти на 8 тысяч тонн», – сказал он.
Напомним, 6 августа Владимир ПУТИН подписал указ о полном запрете сроком на один год ввоза в Россию плодоовощной и молочной продукции, мяса и рыбы из стран ЕС, США, Канады и Норвегии. По мнению экспертов, с российских прилавков в первую очередь может исчезнуть в том числе и норвежская сёмга.
А компания «Русское море» опровергла информацию о том, что отпускная цена на лосось у них будет увеличена вдвое в результате запрета на импорт рыбы. Ранее об увеличении цены со ссылкой на «Русскую рыбную компанию», которая является частью «Русского моря», сообщало FlashNord. Правда, как пояснили в «Русском море», цены на лосось все равно вырастут. На сколько вырастет цена, пока не уточняется.
После запрета на ввоз рыбы из Норвегии акции компании «Русское море» выросли — по состоянию на 18:00 8 августа цена одной акции составила 70 рублей, что на 40% больше стоимости накануне, до объявления списка запрещенных продуктов.
До марта 2014 года 30% акций компании «Русское море» долей в 30% акций владел миллиардер Геннадий ТИМЧЕНКО, который затем продал пакет своему зятю Глебу ФРАНКУ.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.