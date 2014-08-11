Сбербанк собрался ежегодно обучать по 100 тысяч желающих начать свой бизнес

«Наша главная задача – стать основным банком-партнером малого бизнеса в стране, – подчеркнул Андрей Шаров, вице-президент ОАО «Сбербанк России» по малому бизнесу. – Это означает, что любой предприниматель, который хочет начать бизнес, может прийти в любой ЦРБ, а их в стране порядка 200, и бесплатно получить необходимое образование. Не менее востребованы эти знания и у опытных предпринимателей. Потому что бизнес – это не просто призвание: это профессия, а любой профессии нужно учиться, и учиться постоянно. Ежегодно мы хотим обучать 100 тысяч желающих начать свой бизнес».