zr.media
ГлавноеВсе новости

Супертайфун обошел Приморье стороной

11 августа 2014, 11:25
"Халонг" затронет лишь восточное побережье края

Тайфун "Халонг" прошел вдоль Японских островов, лишь краем задев материк. Основная мощь тайфуна пришлась на Японию, поэтому сильные дожди придут только на восток Приморья. Во Владивостоке штормовое предупреждение снято. Сильные дожди возможны только в северных районах, особенно в Тернейском районе, там из берегов могут выйти реки. Однако стихия покинет северо-восток края уже завтра. Напомним, что Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендовало жителям и гостям Приморья воздержаться от поездок на отдых, охоту и рыбалку на период действия предупреждения. Напомним, ранее МЧ и Примгидромет предупреждали о том, что в понедельник край накроют сильные ливни. ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56