Супертайфун обошел Приморье стороной

Тайфун "Халонг" прошел вдоль Японских островов, лишь краем задев материк. Основная мощь тайфуна пришлась на Японию, поэтому сильные дожди придут только на восток Приморья. Во Владивостоке штормовое предупреждение снято. Сильные дожди возможны только в северных районах, особенно в Тернейском районе, там из берегов могут выйти реки. Однако стихия покинет северо-восток края уже завтра. Напомним, что Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендовало жителям и гостям Приморья воздержаться от поездок на отдых, охоту и рыбалку на период действия предупреждения. Напомним, ранее МЧ и Примгидромет предупреждали о том, что в понедельник край накроют сильные ливни. ZRPRESS.RU, Владивосток.