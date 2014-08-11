В ПФР считают, что об изъятии пенсионных накоплений речь не идет

Кроме того, это связано с низкой эффективностью накопительной составляющей будущих трудовых пенсий. Ведь если страховая пенсия, на которую в 2014-2015 годах направляются все страховые взносы, гарантируется государством и ежегодно увеличивается как минимум на уровень инфляции, то накопительная часть пенсии не индексируется государством и не защищена от инфляции, пенсионные накопления могут обесцениться, следовательно, могут быть убытки. Нужно понимать, что формирование накопительной пенсии и вложение денег в финансовые рынки – это всегда повышенный риск.