В ПФР считают, что об изъятии пенсионных накоплений речь не идет

Правительство Российской Федерации приняло решение направить в 2015 г. средства страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на формирование и финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.
Соответственно, те взносы, которые в 2015 г. должны были пойти в накопительную составляющую, увеличат пенсионные права граждан в распределительной составляющей.
Разъяснения по принятому решению дала Роза Харисова, заместитель управляющего Отделением ПФР по Приморскому краю.
Согласно принятому Правительством РФ решению, все страховые взносы в 2015 году, как и в нынешнем, пойдут на формирование страховой пенсии будущих пенсионеров, увеличив таким образом их пенсионные права.
Как отмечает Министр труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилин, «данный маневр не связан с каким-либо дефицитом пенсионной системы, а направлен на сознательное усиление ее солидарного характера в рамках стандартных подходов к социальному страхованию граждан».
Кроме того, это связано с низкой эффективностью накопительной составляющей будущих трудовых пенсий. Ведь если страховая пенсия, на которую в 2014-2015 годах направляются все страховые взносы, гарантируется государством и ежегодно увеличивается как минимум на уровень инфляции, то накопительная часть пенсии не индексируется государством и не защищена от инфляции, пенсионные накопления могут обесцениться, следовательно, могут быть убытки. Нужно понимать, что формирование накопительной пенсии и вложение денег в финансовые рынки – это всегда повышенный риск.
Нельзя не отметить также, что страховая пенсия растет сегодня быстрее, чем накопительная. Соответственно, то же самое происходит и с пенсионными правами граждан, которые формируют будущую пенсию. Увеличение страховой пенсии за последние годы в два раза выше, чем средняя доходность от инвестирования пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами. Так, по итогам 2004-2012 годов реальный прирост пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах был ниже уровня инфляции за данный период. Таким образом, происходит фактическое уменьшение пенсионных накоплений, что прямо влияет на реальный размер накопительной пенсии.
Что касается сформированных ранее, до 2014 года, пенсионных накоплений граждан, 1967 года рождения и моложе, то они сохраняются за ними, продолжают инвестироваться и будут выплачены им при назначении пенсии с учетом инвестиционного дохода за все годы инвестирования.
Напомним, ранее «ЗР» подробно писал о планах ПФР в материале: «В России введут пенсионную систему, "почти" как в СССР».
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.