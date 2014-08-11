zr.media
ГлавноеВсе новости

В результате банкротства крупных туроператоров пострадали 11 турфирм Приморского края

11 августа 2014, 15:35
Приморских туристов среди "застрявших" за границей россиян нет
Сюжет
Туризм

Приморских туристов среди россиян, не имеющих возможность вернуться на родину из-за банкротства компаний-туроператоров, нет.

Как сообщили в департаменте международного сотрудничества и развития туризма Приморского края, в крае продолжается ежедневный мониторинг ситуации на туристическом рынке. Департамент находится в контакте с Ростуризмом и приморскими компаниями.

Число приморских туроператоров и туристов, пострадавших в результате банкротства российских туркомпаний, по сравнению с прошлой неделей, осталось неизменным. В результате банкротства крупных российских туроператоров – ООО «Роза ветров Мир», «Экспо тур», «Лабиринт» и других компаний – пострадали 11 туристических турфирм Приморского края и около 40 туристов.

«По данным приморских туристических компаний, среди граждан, не имеющих возможности вернуться в Россию с зарубежных курортов, жителей Приморья нет», - подчеркнул заместитель директора департамента международного сотрудничества и развития туризма Владимир Щур.

Он также подчеркнул, что, заботясь о собственном имидже, приморские турфирмы оказывают помощь туристам, купившим путевки у разорившихся туроператоров. Департамент, в свою очередь, оказывает турфирмам и туристам всю необходимую консультативную поддержку.

Для туристов, пострадавших от банкротства турфирм, также подготовлена памятка.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Банкротство#Туризм#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56