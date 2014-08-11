В результате банкротства крупных туроператоров пострадали 11 турфирм Приморского края

Число приморских туроператоров и туристов, пострадавших в результате банкротства российских туркомпаний, по сравнению с прошлой неделей, осталось неизменным. В результате банкротства крупных российских туроператоров – ООО «Роза ветров Мир», «Экспо тур», «Лабиринт» и других компаний – пострадали 11 туристических турфирм Приморского края и около 40 туристов.