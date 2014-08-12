Банкирам разрешат копаться в "доходном" белье россиян

В ПФР раскритиковали предложение регулятора. «Информация о страховых взносах на пенсионное страхование и сведения о зарплате находятся в базе персонифицированного учета пенсионных прав граждан, который ведет Пенсионный фонд. Это персональные данные, которые по закону могут использоваться только в целях пенсионного обеспечения», - заявили в пресс-службе ПФР. Там считают, что информацию о состоянии пенсионных счетов в банки может предоставлять сам гражданин, используя в том числе выписки ПФР или документы из ФНС. В Налоговой службе сообщили, что в ведомство законопроект еще не поступил.