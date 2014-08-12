Детсад на Терешковой строится без выходных

Много лет назад здесь были ведомственные ясли-сад завода «Стройдеталь», но в 90-е годы учреждение было закрыто, здание со временем обветшало и разрушилось, а прилегающая территория превратилась в свалку мусора. По распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА объект оформили в муниципальную собственность и предусмотрели средства на его реконструкцию.