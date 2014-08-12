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Детсад на Терешковой строится без выходных

12 августа 2014, 10:27
Активными темпами реконструируется здание большого детского сада в Первомайском районе на улице Терешковой, 5а во Владивостоке

К настоящему моменту уже установлены новые перегородки, оштукатурен первый этаж, смонтирован каркас кровли и подводятся коммуникации. На днях строители начнут устанавливать пластиковые окна и покроют кровлю современной черепицей. Данный объект станет одним из самых долгожданных в густо населенном районе краевого центра.

Много лет назад здесь были ведомственные ясли-сад завода «Стройдеталь», но в 90-е годы учреждение было закрыто, здание со временем обветшало и разрушилось, а прилегающая территория превратилась в свалку мусора. По распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА объект оформили в муниципальную собственность и предусмотрели средства на его реконструкцию.

Детский сад будет оснащен всем необходимым: предусмотрены просторные помещения для групп, спортивный и музыкальный залы, современный пищеблок, медицинский кабинет. А на прилегающей к детскому саду территории разместят детские игровые площадки с теневыми навесами, малыми архитектурными формами и прорезиненным покрытием. Кроме того, здесь высадят кустарники и деревья.

На сегодняшний день объем работ выполнен на 35%, строители работают на объекте даже в выходные дни. Так что к концу этого года 250 малышей «первомайки» получат путевки в новое дошкольное учреждение.

По словам мэра, с каждым годом очередь в детсады уменьшается. В этом году город обеспечил путевками в дошкольные учреждения 6979 детей. Но рождаемость во Владивостоке растет, поэтому строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений продолжатся.

Напомним, что более 200 детсадов Владивосток потерял в середине 90-х – начале 2000-х годов. Здания распродавали, приватизировали частные лица. Масштабная работа по возвращению детских садов и строительству новых во Владивостоке началась с 2008 года по распоряжению Игоря Пушкарева. Уже удалось вернуть городу 11 детских садов. Всего с 2008 года во Владивостоке построено и реконструировано 16 детских садов, еще 5 дошкольных учреждений откроются в 2014-2015 годах.

Светлана СМИРНОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.

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