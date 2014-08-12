Дожили: москвичи начали завидовать зарплатам в других российских городах

Портал "Градотека" собрал статистические данные о работе и доходе в Москве и России. Средняя зарплата жителей федерального центра составляет 50628 руб. в месяц. Вопреки имеющимся заблуждениям, зарплата у москвичей не самая высокая в России - столица занимает лишь седьмое место по этому показателю. Больше всего в России получают жители Нового Уренгоя (71015 рублей), Сургута (65055 рублей) и Норильска (59048 рублей). Что же касается Приморья, то по данным, которые сообщил сайту Zrpress.Ru Приморскстат, среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в крае в I полугодии 2014 года, по оценке, составила 31770 рублей. Минимальный размер оплаты труда в Москве составляет 12 850 рублей.