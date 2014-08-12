"Единая Россия" помогла КПСС

Документы в крайизбирком также сдал Антон СЕРГЕЕВ, вокруг выдвижения которого от партии «Демократический выбор» ранее разгорелся скандал. Однако уже 6 августа выдвиженцу было указано на несоответствие документов требованиям закона: подписные листы «муниципального фильтра», предоставленные Сергеевым, оказались незаполненными. Из-за этого максимальное количество фамилий в бюллетене на выборах главы региона, скорее всего, не превысит четырех: решение о регистрации кандидатов от ЛДПР и КПРФ Андрея Андрейченко и Владимира Гришукова, а также Антона Сергеева, крайизбирком должен принять не позднее среды, 13 августа. А уже через несколько дней зарегистрированные кандидаты будут вправе начать официальную агитацию в СМИ. Но в условиях, когда один из кандидатов имеет огромную фору как по времени для агитации и по объему денег, выделенных на кампанию, главной интригой выборов 14 сентября становится разве что отрыв от ближайшего преследователя. Второй тур выборов, учитывая нынешний расклад, представляется чем-то из разряда фантастики.