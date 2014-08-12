"Единая Россия" помогла КПСС

Главам и депутатам из «Единой России» своим участием в выборах губернатора обязан не один, а два кандидата. Если проанализировать подписные листы пресловутого «муниципального фильтра», становится понятно, что партия власти и не участвующая в выборах «Справедливая Россия» не стали отказывать в поддержке остальным. Еще один любопытный факт заключается в том, что все без исключения кандидаты искали тех, кто подпишется в пользу их выдвижения, за пределами Владивостока.
…Представители КПРФ, ЛДПР и «Демвыбора» еще только несли подписные листы и другие документы в избирком, когда Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ уже получил официальный статус зарегистрированного кандидата в губернаторы. Его подписные листы за редким исключением были заполнены еще в конце июня, то есть через несколько дней после официального выдвижения Миклушевского кандидатом в губернаторы от «Единой России». Чаще всех за врио губернатора подписывались в Ольгинском, Лазовском и Партизанском районах. При этом никто, кроме Владимира Миклушевского, не может похвастаться наличием подписей глав городов и районов Приморья, хотя «свои» главы районов есть и у КПРФ, и у ЛДПР.
Анализ муниципальных подписей за других кандидатов дает любопытную картину межпартийных отношений в Приморье. Самой щедрой на «помощь нуждающимся» оказалась «Единая Россия», причем львиная доля помощи досталась выдвинутому «Коммунистической партией социальной справедливости» Владимиру ЛЕБЕДЕВУ. Даже беглый анализ подписных листов показывает, что за Лебедева подписались депутаты-единороссы из городских дум Уссурийска, Спасска-Дальнего, Лесозаводска, Арсеньева, не говоря уже о депутатах городских и сельских поселений. Больше всего подписей за Владимира Лебедева получено в Пограничном и Октябрьском районах, традиционно считающимися одними из самых лояльных партии власти. Подобная поддержка кандидата от КПСС представителями «ЕР», у которой уже есть «свой кандидат», ставит вопрос о том, кому необходимо участие в выборах малоизвестного политика.
Любопытно, что у представителя КПРФ Владимира ГРИШУКОВА больше всего подписей оказалось в Хасанском районе, где сильны позиции «Справедливой России». В самом конце июля за главного коммуниста Приморья решил подписаться сразу 21 депутат уровня поселений. Немало подписей оказались собранными в Дальнереченском, Пожарском и Ханкайском районах. Кроме того, за Гришукова подписались сразу трое депутатов Думы Владивостока (у Владимира Миклушевского «автографов» из Владивостока два. – Прим. автора).
А для выдвинутого ЛДПР Андрея АНДРЕЙЧЕНКО «клондайком» оказался Кировский район, где политик получил поддержку сразу 20 муниципальных депутатов и глав. Впрочем, ему в ряде случаев пришлось прибегать к помощи других партий: в Уссурийске и Спасске-Дальнем подписи за кандидата от ЛДПР поставили депутаты, избранные в гордуму от «ЕР» и «СР».
Документы в крайизбирком также сдал Антон СЕРГЕЕВ, вокруг выдвижения которого от партии «Демократический выбор» ранее разгорелся скандал. Однако уже 6 августа выдвиженцу было указано на несоответствие документов требованиям закона: подписные листы «муниципального фильтра», предоставленные Сергеевым, оказались незаполненными. Из-за этого максимальное количество фамилий в бюллетене на выборах главы региона, скорее всего, не превысит четырех: решение о регистрации кандидатов от ЛДПР и КПРФ Андрея Андрейченко и Владимира Гришукова, а также Антона Сергеева, крайизбирком должен принять не позднее среды, 13 августа. А уже через несколько дней зарегистрированные кандидаты будут вправе начать официальную агитацию в СМИ. Но в условиях, когда один из кандидатов имеет огромную фору как по времени для агитации и по объему денег, выделенных на кампанию, главной интригой выборов 14 сентября становится разве что отрыв от ближайшего преследователя. Второй тур выборов, учитывая нынешний расклад, представляется чем-то из разряда фантастики.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.