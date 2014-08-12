zr.media
ГлавноеВсе новости

Китай открывает на границе с РФ площадку прямого экспорта продуктов

12 августа 2014, 20:42
По сути, это будет оптовый рынок площадью 70 тысяч квадратных метров

Китайская компания открывает на границе с РФ площадку прямого экспорта на Дальний Восток России овощей и фруктов, сообщает Интерфакс.

"В уезде Дуннин состоится церемония открытия проекта по китайско-российской трансграничной электронной коммерции - зоны таможенного контроля компании "Баожун". Это означает, что на контрольно-пропускном пункте Дуннин введено в эксплуатацию прямое сообщение для экспорта овощей и фруктов компании в Россию", - цитирует агентство председателя Ассоциации прикладной экономики провинции Хэйлунцзян Чжан Чуньцзяо.

По ее словам, зона "Баожун" станет логистическим центром экспорта плодоовощной продукции на российский Дальний Восток - центром сбора и распределения грузов, формирования цены. По сути, это будет оптовый рынок площадью 70 тысяч квадратных метров, оснащенный складом в 30 тысяч квадратных метров, холодильником и другими комплексными сооружениями.

Время таможенного оформления на КПП Дуннин будет значительно сокращено. Оставленную на складе продукцию не надо будет проверять повторно перед пересечением границы.

Объем инвестиций в проект составил более 60 миллионов юаней.

Также, по словам Чжан Чуньцзяо, в конце 2014 года планируется ввод аналогичной платформы для поставок сельхозпродукции в РФ, которую строит другая корпорация.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Экспорт газа#Экспорт нефти Россия#Экспорт нефти#Санкции против России#Экспорт в Белоруссию#Экспорт нефти в Европу#Экспорт бензина#Газпром-Экспорт#Санкции#Экспорт#Россия экспорт#Экспорт нефтепродуктов#Экспорт в Китай#Китай экспорт#Либерализация экспорта СПГ#Либерализация экспорта#Индия экспорт#Экспорт СПГ#Экспорт угля#Экспорт нефти Китай#Дальний Восток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56