Китай открывает на границе с РФ площадку прямого экспорта продуктов

По ее словам, зона "Баожун" станет логистическим центром экспорта плодоовощной продукции на российский Дальний Восток - центром сбора и распределения грузов, формирования цены. По сути, это будет оптовый рынок площадью 70 тысяч квадратных метров, оснащенный складом в 30 тысяч квадратных метров, холодильником и другими комплексными сооружениями.