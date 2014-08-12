Китай открывает на границе с РФ площадку прямого экспорта продуктов

Китайская компания открывает на границе с РФ площадку прямого экспорта на Дальний Восток России овощей и фруктов, сообщает Интерфакс.
"В уезде Дуннин состоится церемония открытия проекта по китайско-российской трансграничной электронной коммерции - зоны таможенного контроля компании "Баожун". Это означает, что на контрольно-пропускном пункте Дуннин введено в эксплуатацию прямое сообщение для экспорта овощей и фруктов компании в Россию", - цитирует агентство председателя Ассоциации прикладной экономики провинции Хэйлунцзян Чжан Чуньцзяо.
По ее словам, зона "Баожун" станет логистическим центром экспорта плодоовощной продукции на российский Дальний Восток - центром сбора и распределения грузов, формирования цены. По сути, это будет оптовый рынок площадью 70 тысяч квадратных метров, оснащенный складом в 30 тысяч квадратных метров, холодильником и другими комплексными сооружениями.
Время таможенного оформления на КПП Дуннин будет значительно сокращено. Оставленную на складе продукцию не надо будет проверять повторно перед пересечением границы.
Объем инвестиций в проект составил более 60 миллионов юаней.
Также, по словам Чжан Чуньцзяо, в конце 2014 года планируется ввод аналогичной платформы для поставок сельхозпродукции в РФ, которую строит другая корпорация.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.