На экологическом форуме в Приморье "Газпром" расскажет о проекте завода СПГ

Основная тема Форума в 2014 году - «Экология и бизнес: от противостояния к взаимопониманию» - вызывает широкий интерес специалистов и общественности. Как отметил и.о. директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Алексей ПОЧЕКУНИН, обсуждение этой темы будет иметь большое значение для выстраивания конструктивного диалога между бизнес-сообществом и экологами, взаимодействие которых должно быть максимально эффективным. Обмен информацией о новейших экологических разработках, внедрение наилучших существующих технологий («экодом», прогрессивные системы очистки воды и т.п.) - направления, по которым предприятия и экологи могут быть максимально полезны и друг другу и обществу.