Напугал тайфун "Халонг" - серым стал весь небосклон

Нехорошо как-то ведет себя погода в первой половине августа. Лето и так кончается, а тут еще каждую неделю штормовые предупреждения из-за тайфунов. Вроде бы Приморье они почти не задевают, но погоду-то портят. И не только в нашем крае – достается и другим районам Дальнего Востока, особенно прибрежным и островным территориям.