Напугал тайфун "Халонг" - серым стал весь небосклон

Нехорошо как-то ведет себя погода в первой половине августа. Лето и так кончается, а тут еще каждую неделю штормовые предупреждения из-за тайфунов. Вроде бы Приморье они почти не задевают, но погоду-то портят. И не только в нашем крае – достается и другим районам Дальнего Востока, особенно прибрежным и островным территориям.
После всех непогодных угроз во ВЛАДИВОСТОКЕ установится малооблачная, временами пасмурная погода, резко понизится влажность. Что касается дождя, то в ближайшие пять-шесть дней его не ожидается. Дневной температурный фон не превысит 19-25 градусов тепла. А в ночные часы воздух в столице Приморья будет остывать до плюс 15-18.
Вновь, как и неделю назад, во вторник и среду ожидается дождь в ХАБАРОВСКЕ. В субботу же в городе прогремит гроза. Дневная температура в городе на берегу Амура будет колебаться на уровне 20-26 градусов тепла. После захода солнца температура в столице соседнего края понижается до плюс 14-19.
По-прежнему сухо и солнечно в ближайшие дни будет в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. В дневные часы температура здесь сохранится в пределах 22-27 градусов тепла. С наступлением сумерек в столице Амурской области становится чуть прохладнее – до 14-18 выше нуля.
До среды дожди будут одолевать гостей и жителей ЮЖНО-САХАЛИНСКА. После чего осадки в городе возможны еще и в пятницу. Днем температура будет доходить до 15-18 градусов тепла. А по ночам в столице островной области воздух остывает до плюс 10-14.
Во вторник в МАГАДАНЕ прогремит гроза, а в четверг и субботу может пойти дождь. Дневная температура еще удерживается на уровне 9-12 градусов тепла. Не меняется пока в столице Магаданской области и без того низкая ночная температура - 5-7 выше нуля.
А вот в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ дождя ждут в четверг. В дневные часы температура сохранится в пределах 12-15 градусов тепла. Ночной температурный фон в столице Камчатского края не опустится ниже отметок плюс 9-11.
По данным Интернета, Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.