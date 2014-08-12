Новую трассу планируют запустить осенью

Напомним, строительство транспортного узла Днепровская – Вострецова – Тухачевского было разделено на этапы. В прошлом году муниципальное предприятие «Дороги Владивостока» выполнило работу по реконструкции участка дороги от улицы Вострецова до Днепровской с выносом инженерных коммуникаций, устройством ливневой канализации и пешеходных зон, которых здесь никогда не было, укладкой бетонного основания толщиной 18 см и трех слоев асфальта. При этом завершающий слой был уложен по новой технологии щебеночно-мастичным асфальтобетоном, который имеет лучшие характеристики по сравнению с обычным асфальтом. Уже в сентябре 2013 года автомобилисты смогли проехать по новой асфальтобетонной дороге.