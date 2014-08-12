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Новую трассу планируют запустить осенью

12 августа 2014, 10:05
Так необходимая городу объездная дорога с ул. Тухачевского на ул. Днепровскую строится ударными темпами

Во Владивостоке продолжается строительство альтернативной основным магистралям объездной дороги с Тухачевского на Днепровскую. Побывав на объекте с проверкой, глава города Игорь ПУШКАРЕВ жестко обозначил подрядчикам, что к осени следует закончить все земляные работы и подготовить новую трассу под асфальтирование.

Таким образом, некогда грунтовая двухполосная дорога в скором времени превратится в четырехполосную асфальтобетонную магистраль, которая позволит автомобилистам в часы пик миновать одну из самых загруженных артерий города – проспект 100-летия Владивостока и избавить от пробок большой микрорайон Молодежной и БАМа. По протяженности дорога составит почти два километра. Вдоль половины пути строители возводят подпорные стены, обустраивают ливневую канализацию.

«Проезд по этой дороге вы обязаны обеспечить уже в этом году, - поручил строителям мэр. – Осенью необходимо заасфальтировать дорогу и поставить опоры освещения».

Напомним, строительство транспортного узла Днепровская – Вострецова – Тухачевского было разделено на этапы. В прошлом году муниципальное предприятие «Дороги Владивостока» выполнило работу по реконструкции участка дороги от улицы Вострецова до Днепровской с выносом инженерных коммуникаций, устройством ливневой канализации и пешеходных зон, которых здесь никогда не было, укладкой бетонного основания толщиной 18 см и трех слоев асфальта. При этом завершающий слой был уложен по новой технологии щебеночно-мастичным асфальтобетоном, который имеет лучшие характеристики по сравнению с обычным асфальтом. Уже в сентябре 2013 года автомобилисты смогли проехать по новой асфальтобетонной дороге.

Светлана СМИРНОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.

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