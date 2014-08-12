Россия перебросила в Монголию 500 солдат и 100 единиц техники из Восточного военного округа

В прошлом году антитеррористическое учение "Селенга-2013" также проходило на территории Монголии в районе полигона "Дойтын Шар Уул", в нем было задействовано около 300 военнослужащих мотострелкового соединения ВВО, более 250 человек личного состава от Вооруженных Сил Монголии и около 100 единиц боевой и специальной техники с обеих сторон.