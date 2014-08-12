Таможня проверяет 700 магазинов электроники DNS на наличие контрафакта

В группу DNS, согласно данным СПАРК, входят несколько десятков компаний с аббревиатурой ДНC в названии, которыми владеют несколько менеджеров группы. Это подтверждал газете «Ведомости» гендиректор Компьютерного центра ДНС Дмитрий Алексеев, один из совладельцев. Журналу Forbes он рассказывал, что сейчас у компании девять собственники, которые работают вместе уже 20 лет; компанию назвали по аббревиатуре Digital Network Systems. Выручка DNS за 2013 год составила, по данным Forbes, 130 млрд руб. Кроме того, DNS — крупнейший российский сборщик ПК: по оценкам IDC, компания отгрузила за второй квартал почти 63 тыс. настольных компьютеров и 70 тыс. ноутбуков — это шестое место в топе производителей после китайской Lenovo, тайваньских Asus и Acer и американских HP и Dell.