В районе строительства завода СПГ в Приморье прогремел салют

Как вспоминают старожилы, помнящие Перевозное еще с тех далеких и не столь отдаленных времен, хорошо здесь жилось, привольно. Конец девяностых прошлого столетия и двухтысячные годы изменили все. Сегодня в Перевозном нет ни одного сколь либо значимого производства, из-за отсутствия учеников и ветхости здания закрылась местная школа. По официальным данным в селе работает библиотека, 4 магазина, да остался детский сад, а вот построенная в 1944 году семилетняя школа закрылась. Число жителей, зарегистрированных в Перевозном, на сегодня составляет всего 320 человек. «Что здесь делать, если работы нет», - говорят жители, вот и уезжает молодежь, а того хуже – пьет и деградирует. Вот горячие факты, свидетельствующие о фактическом вымирании села, в 2014 году всего один житель Перевозного стал выпускником районной школы, которая находится в пос. Безверхово. И всего четыре ребенка из этого села пойдут в этом году в первый класс.