В районе строительства завода СПГ в Приморье прогремел салют

90 лет, как на живописном берегу бухты Перевозная Хасанского района образовалось поселение. Испытав за эти годы взлеты и падения, оно с надеждой смотрит в будущее.
Эту надежду дает крупный промышленный проект, который вскоре раскинется неподалеку. «И все будет, как в лучшие времена - работа, зарплата, социальные блага, которых мы давно не видим», - с гордостью говорят сельчане, собравшиеся в юбилейный день в наспех отремонтированном спортивном зале бывшей школы. Приятно и грустно было смотреть на этот праздник. До чего же стойкий русский человек, способный подхватить ростки надежды и уметь радоваться на руинах прошлого.
От оленеводства до промпроизводства
Село Перевозное было основано в 1924 году. Название получило от того, что отсюда во Владивосток на баржах отправляли лошадей, которых в соседнем поселке Сидими, ныне Безверхово, разводила семья помещика и конезаводчика Янковского. Позднее здесь была построена пароходная пристань, обслуживающая и другие грузы, в том числе кирпичного силикатного завода. В советские годы в селе появился стеклозавод, где делали не только специальные поплавки для рыбного промысла, да бутылочную тару, но и настоящие произведения искусства, прославившие местных стеклодувов. Когда потребность в стекольном деле сошла на нет, на базе стеклопроизводства был создан зверосовхоз, выращивающий норок. Был здесь и песчаный карьер, песок из которого поставлялся на стройки Владивостока.
Как вспоминают старожилы, помнящие Перевозное еще с тех далеких и не столь отдаленных времен, хорошо здесь жилось, привольно. Конец девяностых прошлого столетия и двухтысячные годы изменили все. Сегодня в Перевозном нет ни одного сколь либо значимого производства, из-за отсутствия учеников и ветхости здания закрылась местная школа. По официальным данным в селе работает библиотека, 4 магазина, да остался детский сад, а вот построенная в 1944 году семилетняя школа закрылась. Число жителей, зарегистрированных в Перевозном, на сегодня составляет всего 320 человек. «Что здесь делать, если работы нет», - говорят жители, вот и уезжает молодежь, а того хуже – пьет и деградирует. Вот горячие факты, свидетельствующие о фактическом вымирании села, в 2014 году всего один житель Перевозного стал выпускником районной школы, которая находится в пос. Безверхово. И всего четыре ребенка из этого села пойдут в этом году в первый класс.
Но на празднике 90-летия не было хмурых лиц. Жители Перевозного не скрывают, что живут новой надеждой, - скоро рядом закипит стройка, а это рабочие места, благоустройство села, перспективы, открывающиеся с ростом доходов местного бюджета. То, что эти планы не миф, подтвердил в приветственном слове главный инженер компании «Газпром СПГ Владивосток» Алексей ГРЕБЕНЮК:
- Хочу заверить вас, что село Перевозное стоит на старте нового развития. Завод по сжижению природного газа скоро войдет в его историю. Надеюсь, что наше сотрудничество с вами будет во благо жителей, обеспечит селу социально-экономическое и культурное развитие. Мы готовы трудоустраивать ваших детей, если они захотят связать свою жизнь с новым современным производством и хорошо учиться.
Праздник удался
Торжество прошло на одном дыхании. Чествовали ветеранов, вспоминали тех, кто ушел из Перевозного воевать во Вторую мировую и не вернулся, тех, кто выжил и продолжал работать на его благо, кто воспитывал и учил детей, кто выдувал стекло, кто носил почту и лечил, кто выращивал норок и добывал песок. Вспомнили всех. Грамоты и подарки главы Безверховского сельского поселения Александра БЕЗУГЛОГО чередовались с наградами администрации Хасанкого района. Особые подарки от ООО «Газпром СПГ Владивосток» получили три многодетные семьи и семья единственного пока в этом году новорожденного, им вручили современную бытовую технику. А выпускнику средней школы достался комплект литературы о рыбном промысле, молодой человек мечтает поступать в ВУЗ на эту специальность и связать свою жизнь с морем. «По сложившейся традиции все компании ОАО «Газпром» развивают проекты, связанные с поддержкой детей и детского творчества, - отметил Алексей Гребенюк, - этой традиции будет следовать и ООО «СПГ Владивосток».
Ну а дети стали главными участниками всего праздничного действа. Это они читали стихи, объявляли номинации, помогали раздавать подарки, пели и плясали вместе с владивостокским ансамблем «Летавица», который стал еще одним подарком коллектива ООО «Газпром СПГ Владивосток» жителям и гостям села Перевозное. Ансамбль зажигал так, что ноги готовы были сами пуститься в пляс. А напоследок все желающие отведали ухи. Да и какой же праздник без ухи на свежем воздухе, когда вот оно море, прекрасное, теплое, чистое и такое родное.
Прощаясь с жителями Перевозного, я спросила Клавдию Ивановну КОЗЛОВУ, которая прожила в Перевозном почти 40 лет, вырастила здесь шестерых детей, имеет внуков и правнуков, хотела бы она отсюда уехать? «Ни за что, - сказала она, - и никогда об этом даже не думала. Мне 84 года, я рада этому празднику, люблю свое Перевозное, желаю всем его жителям здоровья». А вечером, в 22 часа, как и положено по регламенту, в Перевозном прогремел настоящий салют.
Надежда ВОРОНЦОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.