В Тибете упал в пропасть автобус с туристами

На юго-западе Китая, в горном регионе Тибета упал в пропасть экскурсионный автобус, есть погибшие. Об этом сообщают китайские СМИ.
Автобус рухнул с 10-метровой высоты и «утянул» за собой в пропасть спортивный внедорожник и пикап. На данный момент сообщается о 44 погибших, 11 пострадавших.
Выжившие в автокатастрофе были госпитализированы в больницы административного центра - Лхасы. Граждане какой страны были в автобусе, были ли там россияне или жители Приморья пока не сообщается.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.