zr.media
ГлавноеВсе новости

В Тибете упал в пропасть автобус с туристами

12 августа 2014, 20:21
Сообщается о 44 погибших и 11 пострадавших, есть ли среди них приморцы - не известно

На юго-западе Китая, в горном регионе Тибета упал в пропасть экскурсионный автобус, есть погибшие. Об этом сообщают китайские СМИ.

Автобус рухнул с 10-метровой высоты и «утянул» за собой в пропасть спортивный внедорожник и пикап. На данный момент сообщается о 44 погибших, 11 пострадавших.

Выжившие в автокатастрофе были госпитализированы в больницы административного центра - Лхасы. Граждане какой страны были в автобусе, были ли там россияне или жители Приморья пока не сообщается.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#ДТП#В мире#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56