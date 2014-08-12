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Во Владивостоке обсудят возможности для развития бизнеса

12 августа 2014, 13:10
26 августа в рамках форума "Территория бизнеса - территория жизни" состоится круглый стол

26 августа в рамках форума «Территория бизнеса - территория жизни» состоится круглый стол, посвященный вопросам развития совместного бизнеса между предпринимателями России, Восточной и Юго-Восточной Азии. На круглом столе состоится обсуждение проведения во Владивостоке Российско-Азиатского форума бизнес-проектов «Маяк» в мае 2015 года.

Тема круглого стола обозначена следующим образом - «От географического к практическому - создание во Владивостоке среды, стимулирующей развитие бизнеса между предприятиями России и стран Восточной и Юго-Восточной Азии». Участниками дискуссии станут представители федеральных и региональных органов власти РФ и стран Восточной и Юго-Восточной Азии, представители бизнеса и бизнес-объединений стран участников, торговых представительств и другие заинтересованные лица. Модератором круглого стола выступит Константин БОГДАНЕНКО, директор по развитию сети супермаркетов цифровой техники DNS.

Кроме этого, также в рамках форума предприниматели региона смогут посетить мастер-класс легендарного Глеба АРХАНГЕЛЬСКОГО, который будет посвящен вопросам рационального распределения времени.

Участие в форуме, круглом столе и мастер-классе бесплатное. Приглашаются предприниматели регионов ДВФО.

Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Казахстанский Круглый Стол по вопросам Бурения#Владивосток#Бизнес
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