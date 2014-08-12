Во Владивостоке обсудят возможности для развития бизнеса

Тема круглого стола обозначена следующим образом - «От географического к практическому - создание во Владивостоке среды, стимулирующей развитие бизнеса между предприятиями России и стран Восточной и Юго-Восточной Азии». Участниками дискуссии станут представители федеральных и региональных органов власти РФ и стран Восточной и Юго-Восточной Азии, представители бизнеса и бизнес-объединений стран участников, торговых представительств и другие заинтересованные лица. Модератором круглого стола выступит Константин БОГДАНЕНКО, директор по развитию сети супермаркетов цифровой техники DNS.