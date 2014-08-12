Водолеи будут лить воду на мельницу успеха

Овен. Овнам на этой неделе может потребоваться оперативно принимать финансовые решения. Не исключено, что вам окажет поддержку влиятельный покровитель. К концу недели многим Овнам удастся договориться о получении дополнительного дохода или устроиться на работу на полставки. Воздержитесь от игры на бирже и от обмена валюты.