Водолеи будут лить воду на мельницу успеха

Овен. Овнам на этой неделе может потребоваться оперативно принимать финансовые решения. Не исключено, что вам окажет поддержку влиятельный покровитель. К концу недели многим Овнам удастся договориться о получении дополнительного дохода или устроиться на работу на полставки. Воздержитесь от игры на бирже и от обмена валюты.
Телец. Тельцам на этой неделе выгоднее развивать сотрудничество, основанное на взаимодействии в рамках акционерного общества. Успешно сложатся коллективные мероприятия: собрания, совещания, конференции. Между тем у офисных работников могут возникнуть некоторые сложности на рабочем месте.
Близнецы. Удачно складывается неделя для Близнецов, занимающих руководящие должности. Ваши подчиненные будут дисциплинированно работать и энергично браться за выполнение ваших поручений. Однако это не лучшее время для профессионального обучения, работы с информацией и заключения торговых сделок.
Рак. У Раков на этой неделе могут увеличиться расходы. Возможно, не оправдаются ваши ожидания роста доходов, не исключены убытки в результате неэффективных финансовых вложений. Успешно сложится учеба. Можно проводить рекламные кампании и развивать сотрудничество с иностранцами.
Лев. Львам на этой неделе не рекомендуется торопиться с личными инициативами в делах. Во многих ситуациях будет выгоднее занимать выжидательную позицию. Возможны трудности у тех, кто занят в строительном секторе, а также у риелторов.
Дева. На этой неделе Девы смогут договориться с деловыми партнёрами о взаимовыгодном сотрудничестве. Ваши контрагенты будут готовы пойти на уступки при обсуждении деталей сделки. Старайтесь действовать открыто, не утаивайте информацию от партнёров. Не стоит доверять сведениям, полученным из неофициальных источников.
Весы. У Весов на этой неделе возможны неожиданные деловые знакомства, благодаря которым удастся продвинуться в реализации собственных планов. Отношения в трудовом коллективе будут гармоничными. Не следует ввязываться в финансовые авантюры.
Скорпион. У Скорпионов наступает удачное время для практической реализации творческих замыслов. Особенно это относится к изобретателям, рационализаторам, инженерам, конструкторам, модельерам и работникам технических сервисных служб. Наиболее проблемная тема недели связана со взаимоотношениями с начальством.
Стрелец. У Стрельцов на этой неделе могут улучшиться условия труда на рабочем месте. Это подходящее время для сдачи недвижимости в аренду, а также использования арендуемых помещений в своей работе. Уделите особое внимание деловой репутации, соблюдайте правовые нормы.
Козерог. Козерогов, работающих в офисе, ждёт успешная неделя. Вы сможете ориентироваться в потоках информации, деловых бумагах. Удастся расширить и укрепить ваши деловые связи. Командировки будут результативными. Между тем не стоит в этот период проводить технические испытания, пусконаладочные работы.
Водолей. Водолеи на этой неделе смогут использовать свои деловые связи для получения дополнительных финансов. Успешно сложатся торговые сделки, деловые встречи. Вы сможете узнать много полезного в ходе профессионального обучения. Между тем это не лучшее время для контактов с влиятельными людьми.
Рыбы. Рыбы на этой неделе смогут определить наиболее выгодные с точки зрения финансов направления деятельности. Чаще полагайтесь на подсказки интуиции при принятии решений. Использование технических новинок позволит повысить производительность труда.
Goroskops.Com, Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.