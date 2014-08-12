Воды в большинстве районов Владивостока не будет до конца недели

Продолжаются отключения водоснабжения во Владивостоке. На этой неделе воды не будет в следующих районах города:
Отключение водоснабжения на 12.08.2014 Отключение с 00.00 до 17.00 в связи с аварийным устранением течи на 4ой Проходной 12 Дома: Камский пер. 12-22, Снеговая 1, 1г, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а,в, 6, 6а,б, 7, 7в, 8, 8а, 9, 9а, 12, 12а,б, 13, 13ж, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19б, 26, 34, 43, 45, 45б, 55, 55а,г, 59, Хуторская 1, 3, 3а, 5
Отключение водоснабжения на 13.08.2014 Отключение с 09.00 до 19.00 в связи с заменой ПГ на Калинина 153 Дома: Калинина 115, 115а, 151а, 153, 165, 177, 217, 219, 225, Пихтовая 21, 21а,б, 35 Отключение с 09.00 до 13.00 в связи с работами в н/станции "Добровольского" Дома: Добровольского 23, 25 Отключение с 09.30 до 16.00 в связи с переврезкой на Воропаева 22 Дома: Воропаева 5, 9, 11, 12-28, Фадеева 32, 32а, 42, 42а, 49 Отключение с 09.30 до 20.00 в связи с устранением течи на Сахалинской 3 Дома: Сахалинская 5а, 11, 15, 17, 17а, 19, 23а, 34, 36
Отключение водоснабжения на 14.08.2014 Отключение с 09.00 до 17.00 в связи с заменой ПГ на Борисенко 38 Дома: Борисенко 34, 38, 40, 42, 48, 50, 52, Никифорова 41а, Нестерова 13 Отключение с 09.00 до 17.00 в связи с работами в н/станции "Шилкинская" Дома: Шилкинская 13
Отключение водоснабжения на 15.08.2014 Отключение с 09.00 до 19.00 в связи с врезкой трубопровода на Коммунаров 49 Дома: Минеров 6, Коммунаров 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39а, 41, 41а,б, 43, 51, Катерная, Бархатная, п-ов Назимова
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