Воды в большинстве районов Владивостока не будет до конца недели

Отключение водоснабжения на 13.08.2014 Отключение с 09.00 до 19.00 в связи с заменой ПГ на Калинина 153 Дома: Калинина 115, 115а, 151а, 153, 165, 177, 217, 219, 225, Пихтовая 21, 21а,б, 35 Отключение с 09.00 до 13.00 в связи с работами в н/станции "Добровольского" Дома: Добровольского 23, 25 Отключение с 09.30 до 16.00 в связи с переврезкой на Воропаева 22 Дома: Воропаева 5, 9, 11, 12-28, Фадеева 32, 32а, 42, 42а, 49 Отключение с 09.30 до 20.00 в связи с устранением течи на Сахалинской 3 Дома: Сахалинская 5а, 11, 15, 17, 17а, 19, 23а, 34, 36