Близнецам советуют сверить планы

Рак. Раков в первой половине недели ждет благоприятное время для общения с начальством. Особенно это относится к тем, кто хочет внести предложения по усовершенствованию работы: в этот период можно выступать с докладными записками. В конце недели освоение любой новой информации будет даваться с трудом.