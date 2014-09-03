Коллекционеры: вложить деньги в деньги

"Если пойдете на нумизматическую ярмарку, то на прилавках увидите буквально тазы с "царской" медью, - рассказывает Павел Ермолов. - Я имею в виду монеты XVIII-XIX веков. Это потертые или корродированные монеты, которые иногда можно найти, перекапывая свой огород на даче в деревне. Там иногда встречаются довольно интересные вещи, но стоят они по 100-200 рублей за штуку. Те же самые монеты, но в "люксовом" состоянии, лежат отдельно на витрине в особых упаковках. И стоят значительно дороже. Начинающие иногда просто не понимают разницу между ними, и выбирают монеты подешевле, из таза. Но даже лет через десять вам в лучшем случае удастся выручить за них ваши же деньги".