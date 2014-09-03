Приморские ритейлеры несут первые убытки от антиалкогольных и антитабачных законов

Продажу алкоголя в магазинах предлагают отделить от продажи продуктов питания. С этой инициативой выступил федеральный проект "Трезвая Россия" и обсуждение ее уже запланировано в Общественной палате на начало сентября. После этого обсуждения согласованные с бизнесом поправки предполагается внести в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", сообщают СМИ. Это не первый случай за последнее время, когда в правила продажи товара вносятся определенные ограничения по выкладке его на прилавке. С 1 июня вступил в силу запрет на выкладку табачных изделий. Формальная цель этого запрета заключалась в сокращении числа курящих, прежде всего, среди несовершеннолетних, а также общей распространенности курения. В случае с алкоголем авторы инициативы объясняют ее цель примерно так же: дети не должны видеть алкоголь и его рекламу. Насколько эти меры эффективны и способны приблизить ситуацию к предполагаемой цели, пока не сообщается. Но продавцы в Приморье отмечают в первые месяцы торговли сигаретами по новым правилам ощутимое снижение продаж. В сети "Реми" говорят о 10% падении продаж. Эту тенденцию подтверждают и другие ритейлеры. Не все еще покупатели привыкли к тому, что сигарет нет в свободном доступе, поясняют они. В то же время продавцы считают эти решения полумерой, которая приведет не только к потерям в выручке, но и к снижению налогов, что, собственно, и происходит с продажами сигарет. "Все недоборы выручек в рознице, в ретейле, сказываются на налогах, - говорит генеральный директор сети "Вл-Март" Виктория НЮТИНА. - Недополучит ритейл - недополучит государство. Ретейл и так сейчас теряет. Например, нашему формату тяжелее стало. И кризисные времена наступили, и у людей кошельки уже не те, они экономят, идут в дискаунтеры. Понятно, что это когда-то закончится. Но нам сейчас перекрывают кислород и все показатели так же падают. Государство тоже от этого теряет. Но если этот продукт как товар производится, государством это допускается, на это тратятся деньги, инвестиции и если это можно привести в магазин, то почему его надо "под сукном", "в ящике" продавать? Если это вредно, то запретите его в принципе как продукт. Иначе это полумеры". В то же время "Трезвая Россия" предлагает продавцам два возможных варианта продажи спиртного. Один из них заключается в создании специальных алкогольных отделов со своей кассой в магазинах, второй - размещение полок со спиртными напитками вдали от продуктовых рядов. Кроме того, предусматривается упаковка бутылок в непрозрачные пакеты. В общем эти условия в той или иной мере ретейл соблюдал и до инициативы. По крайней мере, специальные отделы выделены практически в каждом магазине, а в некоторых сетях, например, в "Реми" у этих отделов изначально была установлена отдельная касса. Тем не менее сети допускают неизбежность некоторой перепланировки торгового зала, что, естественно, повлечет за собой незапланированные расходы. "Магазин такого уровня перестроить достаточно сложно, - говорит руководитель проекта "Розница" сети "Три Кота" Андрей СОЛОНИЧЕНКО. - Было бы лучше, если бы государство стало наводить порядок с продажей нелегального алкоголя, а также уделило бы больше внимания спорту, школам, образованию. У меня в районе находится 8 магазинов. Они все торгуют ночью, в том числе "паленой" водкой, ценники ниже 220 рублей свободно выставлены днем. Там даже специально проверять не надо. Водка в широком ассортименте продается от 100 рублей до 180 рублей". Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.