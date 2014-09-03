Продажники возглавили рейтинг самых востребованных специалистов на Дальнем Востоке

Ещё одна интересная вакансия на должность заместителя главного инженера по внедрению новых технологий (г. Нюрба, республика Саха (Якутия)) компании «Норильский Никель». Кандидат на эту должность, должен иметь высшее профессиональное (техническое) образование строительного или горнопроходческого профиля и стаж работы по специальности на инженерно-технических и руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет. При этом компания «Норильский Никель» предлагает широкие бонусы для своих специалистов – это и предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 52 календарных дня, оплата проезда в отпуск и обратно работнику и неработающим членам семьи по РФ 1 раз в год, санаторно-курортное оздоровление и членов семьи в санаториях РФ и заграничный туристический отдых.