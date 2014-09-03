Слово об игровых автоматах

Игровые автоматы – это автоматическое оборудование для азартных игр. Сейчас игровые автоматы есть двух основных видов:
1) стойка с специальной аппаратурой для запуска компьютерных игр
2) автоматы для азартных игр, установленные в игорных домах. Их отличие от других видов азартных игр в том, что для собственно игры и получения выигрыша игроку не нужны представители игорных заведений. Немного истории
Первый такой игровой аппарат изобретен был в Англии 1887 году. Поначалу игровые автоматы предлагали лишь игру в покер, а выигрыш, на который могли расчитывать игроки, составлял кофе, сигареты и другая мелочь. Уже спустя пару десятилетий, в 1905 году, в Америке появился знаменитый Liberty Bell. Это изобретение Чарльза Фея произвело своего рода революцию и начало новую эпоху в развитии игрового бизнеса. Преде всего автомат имел три барабана с пятью символами на каждом из них (это были карточные масти, колокола, подковы счастья, драгоценные камни). Но главное – игроки теперь получали в качестве приза настоящие деньги! Современность
Модель Liberty Bell стала настолько популярным, что превратился в классику – до сих пор внешний облик автомата и количество барабанов (три) зачастую сохраняются. Принципиальные правила игры, условия, также практически не изменились. Появилось несколько видов слот-машин.
Механические слоты – они имеют рычаг для запуска, либо (более современные) кнопку. На некоторых таких аппаратах призовые символы содержат лишь половина ячеек. Видеослоты имеют уже виртуальные барабаны, которые вращаются на экране видеомонитора, вот эти игровые автоматы имеют уже до 40 (а иногда и до 100) выигрышных линий, при этом выплата денежного приза осуществляется по комбинациям на всех линиях. Выигрыш игроку приносят конкретные комбинации цифр. Видеопокер, в отличие от слот-машин, имеет программу, имитирующую игру в покер. Также существуют автоматы имитаторы скачек, столбики, электронные рулетки или же рулетки с настоящим и пневмовбросом игрового шарика, различные автоматы смешанных конструкций. Виртуальные забавы
Сейчас информационное поле переместилось большой частью в Интернет. Туда же отправились развлечения, в том числе и азартные. Теперь азартные люди могут посещать виртуальные казино, играть виртуально в слоты и легендарные гаминаторы. Последние создает известная специализирующаяся компания Novomatic. В гаминаторы можно играть бесплатно. Запомните эти названия
Fruit Cocktail, или Фруктовый коктейль (в народе – «Клубничка),– пожалуй, самый знаменитый автомат всех времен и народов. У него пять барабанов и до девяти линий – максимальная выплата производится за пять клубничек на одной линии. Согласно обзору СМИ, наиболее популярными сейчас являются также автомат «Гном» (Gnome) – перед игроками на экране располагаются пять барабанов и девять игровых линий. При выпадении символа улыбающегося гнома на мониторе, он автоматически заменяет на поле другой любой символ. Lady's Charm позволяет игрань на девяти линиях, а в случае 3-х магических шаров, игрок может совершить пятнадцать бесплатных поворотов барабана. Lucky Haunter имеет систему удвоения выигрыша; схожий с ним Aztec Treasure имеет уже 21 линию. Материалы взяты с сайтов Википедия, CasinoRussia, Мир энциклопедий, Казанские новости.