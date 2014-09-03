Слово об игровых автоматах

Fruit Cocktail, или Фруктовый коктейль (в народе – «Клубничка),– пожалуй, самый знаменитый автомат всех времен и народов. У него пять барабанов и до девяти линий – максимальная выплата производится за пять клубничек на одной линии. Согласно обзору СМИ, наиболее популярными сейчас являются также автомат «Гном» (Gnome) – перед игроками на экране располагаются пять барабанов и девять игровых линий. При выпадении символа улыбающегося гнома на мониторе, он автоматически заменяет на поле другой любой символ. Lady's Charm позволяет игрань на девяти линиях, а в случае 3-х магических шаров, игрок может совершить пятнадцать бесплатных поворотов барабана. Lucky Haunter имеет систему удвоения выигрыша; схожий с ним Aztec Treasure имеет уже 21 линию. Материалы взяты с сайтов Википедия, CasinoRussia, Мир энциклопедий, Казанские новости.