В Приморье теперь рожать станет проще

«Мы стоим в белых халатах - это символ того, что мы всегда останемся чисты своим помыслам и будем стоять на страже здоровья детей и их мам,- завершила церемонию открытия временно исполняющая обязанности главного врача Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева. - Спасибо всем, кто помогал создавать этот уникальный медицинский центр».