В Приморье теперь рожать станет проще

2 сентября во Владивостоке состоялось торжественное открытие первого перинатального центра.
Клиника с самым новым и точным оборудованием уже встречает первых пациенток и их малышей - утром родились две девочки - Соня и Света. «Очень довольна работой персонала. Тут трудятся действительно профессионалы»,- радуется мама Светы Оксана.
Работа центра призвана улучшить демографическую ситуацию в Приморье путем снижения смертности младенцев и беременных. Персонал современного медучреждения готов оказать любую помощь беременным, тем, кто только планирует стать родителями, и новорожденным.
В перинатальном центре будет проходить реабилитация детей от 0 до 3 лет с тяжелыми патологиями: ретинопатия, тугоухость с детства, ДЦП и других. На базе центра будут работать отделение репродуктологии, генетическая лаборатория, ЭКО, криобанк, отделение перинатальной и неонатальной хирургии.
«Мы стоим в белых халатах - это символ того, что мы всегда останемся чисты своим помыслам и будем стоять на страже здоровья детей и их мам,- завершила церемонию открытия временно исполняющая обязанности главного врача Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева. - Спасибо всем, кто помогал создавать этот уникальный медицинский центр».
Татьяна ЗАГРИВЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.