1 сентября "Сила Сибири" пошла к цели

Из двух названных основных месторождений первым к добыче готовится Чаяндинское - крупнейшее в Якутии. По размеру запасов (категорий С1+С2) оно относится к категории уникальных и содержит порядка 1,45 трлн куб. м газа и около 93 млн тонн извлекаемых жидких углеводородов. При полном развитии Чаяндинское месторождение способно будет давать до 25 млрд куб. м газа в год и не менее 1,5 млн тонн нефти. Обустройство газовой залежи этого месторождения начнется в 2015 году. В «Газпроме» отмечают, что на Чаяндинском месторождении впервые в России будет в промышленном масштабе использована технология мембранного извлечения гелия непосредственно на промысле. Она позволит направлять в газопровод ровно столько гелия, сколько каждый конкретный момент потребует рынок, а его излишки сохранить в виде концентрата в подземных хранилищах.