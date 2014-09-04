10 и 13 сентября изменятся автобусные маршруты Владивостока

В сентябрьские дни количество автобусов во Владивостоке увеличится, сообщает сайт primorsky.ru. В день открытия XII Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», 13 сентября, будет увеличено число автобусов, следующих к Приморскому театру оперы и балета, где будет проходить церемония. Об этом в ходе заседания организационного комитета кинофестиваля сообщили представители администрации Владивостока. Также будет увеличено число автобусов, следующих к «Фетисов Арене», где 10 сентября, в 20:00, начнется спецпоказ фильма «Красная армия». «Мимо «Фетисов Арены» проходят 4 городских и 5 пригородных автобусных маршрутов. 10 сентября мы увеличим число автобусов для выхода на линию. Также по окончанию сеанса зрителей будут ждать автобусы, которые доставят их в разные районы города», - сообщили в ходе совещания. Отметим, 10 сентября, в 20:00, в «Фетисов Арене» в рамках XII Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» «Фетисов Арена» превратится в огромный кинозал, оборудованный уникальным киноэкраном и потрясающей звуковой системой. Билеты можно приобрести в кассах КСК «Фетисов Арена», а также в кинотеатрах «Уссури» и «Иллюзион». Напомним, XII Международный кинофестиваль стран АТР в этом году пройдет в Приморье с 13 по 19 сентября. Открытие кинофестиваля состоится в Приморском театре оперы и балета.