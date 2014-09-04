Франция отказалась от поставок первого "Мистраля" "Владивосток" в Россию

Тогда президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Франция не видит оснований, чтобы не поставлять вертолетоносцы в Россию. «Франция привержена исполнению контракта, который был подписан в 2011 году. Сегодня мы этот контракт выполняем. На настоящий момент никаких санкций третьего уровня или таких, которые могли бы привести к отмене тех или иных поставок, принято не было. Поэтому контакт выполняется, это предельно просто», — заявлял он. В конце июня 400 российских моряков приступили к освоению военного оборудования и самих кораблей.