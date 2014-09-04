Горнорудная промышленность Приморья – поиск новых точек роста

О серьезном возрождении горнорудной отрасли в Приморье впервые было объявлено главой региона Владимиром Миклушевским в ходе рабочих поездок по краю. По мнению специалистов, развитие горнорудной отрасли Приморья во многом тормозится из-за недостаточной геологической разведки новых месторождений. В Светлогорье, Лесозаводске и Кавалерово Владимир Миклушевский объявил о начале работ в этой сфере. «Мы договорились с Примнедрами и Минприроды, что на геологоразведку будут выделяться средства из федерального бюджета, а мы со своей стороны готовы предусмотреть средства и в региональном бюджете. В следующем году в Лесозаводском начнется геологоразведка графитовых, а в 2016 году – разведка марганцево-железорудного месторождения». В поселке Восток Красноармейского района градообразующая компания ОАО «Приморский ГОК» уже заканчивает геологоразведку месторождения «Скрытое». «Перспективы у производства есть всегда, отметил главный инженер предприятия Игорь Данилов, - главное, не сидеть сложа руки. Теперь важно, чтобы не затянули с прокладкой электрических сетей к месторождению и строительством дороги».