Пенсии россиян привяжут к зарплате и стажу

Так, если гражданин обратится за назначением пенсии через 3 года после достижения общеустановленного пенсионного возраста, то фиксированная выплата в составе страховой пенсии будет увеличена на 19%, а страховая часть пенсии - на 24%. Если на 5 лет позднее - фиксированная выплата будет увеличена на 36%, а страховая часть - на 45%. Таким образом, по новому законодательству выходить на пенсию позже будет выгодно.