Подарок для Приморья от "Сибирского Делового Союза"

В Шкотовском районе открыли новую многофункциональную спортивную площадку
1 сентября во дворе школы №27 в поселке Смоляниново Шкотовского района по инициативе губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО открыта современная многофункциональная спортивная площадка. Инвестором строительства выступила холдинговая компания "Сибирский Деловой Союз" (СДС, Кемерово).
Реализованный проект - результат продуктивных совместных усилий власти и бизнеса в сфере развития и улучшения социальной инфраструктуры района.
Еще в прошлом году на месте построенной площадки находился заболоченный пустырь. На создание комфортных условий для занятий спортом детей компания "Сибирский Деловой Союз" направила 10 млн рублей. В короткие сроки была возведена спортивная коробка, футбольная и баскетбольная площадки, дорожки для занятия легкой атлетикой. Новый спортивный объект стал настоящим подарком для учащихся школы к новому учебному году и всех жителей поселка - аналогов построенной площадке до сегодняшнего дня в поселке не существовало.
Отметим, что это не первый проект компании "СДС", реализованный в рамках социально-экономического сотрудничества с администрацией Приморского края. В прошлом году благодаря спонсорству кузбасского холдинга в школе № 25, расположенной в селе Романовка Шкотовского муниципального района, полностью заменена электропроводка и выполнено ограждение территории по всему периметру, что существенно повысило безопасность образовательного учреждения.
Холдинговая компания "Сибирский Деловой Союз" ответственно относится к выполнению всех своих обязательств и планирует в дальнейшем продолжить работу, направленную на улучшения социальной инфраструктуры района.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.