Подарок для Приморья от "Сибирского Делового Союза"

Еще в прошлом году на месте построенной площадки находился заболоченный пустырь. На создание комфортных условий для занятий спортом детей компания "Сибирский Деловой Союз" направила 10 млн рублей. В короткие сроки была возведена спортивная коробка, футбольная и баскетбольная площадки, дорожки для занятия легкой атлетикой. Новый спортивный объект стал настоящим подарком для учащихся школы к новому учебному году и всех жителей поселка - аналогов построенной площадке до сегодняшнего дня в поселке не существовало.