Россия хочет запретить Японии рыбный промысел в российских водах

Дрифтерные (от английского "drift" - дрейф) сети при постановке в море дрейфуют в поверхностном слое воды под действием течений и ветра и улавливают на своем пути рыб и других морских животных. Выходу рыбы, застрявшей в сети, часто препятствуют жаберные крышки, отсюда еще одно название этих сетей - жаберные (по-английски "gill nets"). Такие сети используют, в частности, для лова тихоокеанских лососей на путях их миграций. Сама сеть представляет собой одностенное прямоугольное сетное полотно, длиной 30-50 м и высотой 8-10 м, с размером ячеи 110-132 мм. Для увеличения площади облова сети последовательно соединяются в порядки; на дрифтерном промысле лососей в экономической зоне России длина одного порядка должно составлять не более 4 км, расстояние между ними - не менее 4 км в любом направлении, а общая длина сетей, выставляемых одним судном за сутки, не должна превышать 32 км.