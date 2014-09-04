Россия хочет запретить Японии рыбный промысел в российских водах

Это будет достойный ответ на санкции
Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий ГОРБУНОВ в ходе IX Международного конгресса рыбаков во Владивостоке предложил рассмотреть вопрос о полном запрете для Японии дрифтерного промысла в исключительной экономической зоне РФ.
"Япония не только поддержала несправедливые, на мой взгляд, нападки на наше государство, но и ввела против России в одностороннем порядке свои санкции. В этой связи, думаю, что своевременно будет в качестве ответных мер, рассмотреть вопрос полного запрета японского дрифтерного промысла в исключительной экономической зоне РФ", - сказал сенатор.
Сенатор напомнил, что разрешение такого вида добычи рыбы - "исключительная воля нашего государства".
"Конечно, здесь нужно быть очень аккуратными, когда мы такие предложения будем обсуждать. Нужно внимательно подойти, чтобы не навредить. Но анализ этого предложения мы, безусловно, проведем", - сказал журналистам глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ.
Дрифтерные (от английского "drift" - дрейф) сети при постановке в море дрейфуют в поверхностном слое воды под действием течений и ветра и улавливают на своем пути рыб и других морских животных. Выходу рыбы, застрявшей в сети, часто препятствуют жаберные крышки, отсюда еще одно название этих сетей - жаберные (по-английски "gill nets"). Такие сети используют, в частности, для лова тихоокеанских лососей на путях их миграций. Сама сеть представляет собой одностенное прямоугольное сетное полотно, длиной 30-50 м и высотой 8-10 м, с размером ячеи 110-132 мм. Для увеличения площади облова сети последовательно соединяются в порядки; на дрифтерном промысле лососей в экономической зоне России длина одного порядка должно составлять не более 4 км, расстояние между ними - не менее 4 км в любом направлении, а общая длина сетей, выставляемых одним судном за сутки, не должна превышать 32 км.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.