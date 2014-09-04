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Студенты из 30 стран мира приехали учиться в ДВФУ

4 сентября 2014, 12:43
Новый учебный год в Дальневосточном федеральном университете начали 1 300 иностранных студентов с четырех континентов.

Новый учебный год в Дальневосточном федеральном университете начали 1 300 иностранных студентов с четырех континентов, сообщает сайт primorsky.ru. Зачисление граждан зарубежных государств в вуз продолжится до октября — именно тогда можно будет говорить об окончательных цифрах. Ожидается, что в 2014-2015 учебном году доля иностранных студентов составит 10 процентов от общего числа обучающихся в ДВФУ (в 2013-2014 учебном году — 7,4 процента). В 2014 году заметно расширилась география поступающих — иностранные абитуриенты университета представляют уже более 30 стран мира. Из них свыше 70 процентов — это, традиционно, студенты из Китая. Среди поступивших также есть граждане стран СНГ, Республики Корея, КНДР, Японии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Малайзии, Мексики, Германии, Финляндии, Бельгии и США. Впервые в ДВФУ будут учиться представители Латинской Америки (Колумбии), Ближнего Востока (Сирии, Ирака, Афганистана, Ирана), африканского континента (Конго, Танзании и Ганы), а также Чехии, Болгарии, Сербии, Лаоса и Монголии. Значительно увеличился поток поступающих из Содружества Независимых Государств — Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Армении, Таджикистана. В 2014 году ДВФУ впервые провел масштабную выездную приемную кампанию в Узбекистане, по итогам которой на программы бакалавриата и магистратуры зачислено более сотни хорошо подготовленных студентов, успешно сдавших вступительные экзамены. В ДВФУ иностранные студенты учатся на программах всех уровней: на языковых курсах и подготовительном факультете, на бакалавриате, в магистратуре и аспирантуре. Наиболее востребованные направления — «Филология», «Менеджмент», «Экономика», «Туризм», «Международные отношения», «Нефтегазовое дело», «Строительство», а также медицинские и педагогические программы. В лидерах по приему иностранцев — Школа региональных и международных исследований, Инженерная школа, Школа педагогики, Школа экономики и менеджмента.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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